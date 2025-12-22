Mattarella firma cinque decreti di grazia | chi sono i detenuti e perché si trovano in carcere

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione – cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. I 'graziati' sono Zeneli Bardhly, Franco Cioni, Alessandro Ciappei, Gabriele Spezzuti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

