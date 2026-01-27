In occasione della Giornata della Memoria, Aulla promuove iniziative come film, libri e dibattiti per sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza della memoria storica e del ricordo collettivo.

In occasione della ricorrenza internazionale della Giornata della Memoria la città di Aulla si fa promotrice di una testimonianza tangibile volta a custodire la memoria e tradurla in un impegno civico vivo per le nuove generazioni. Con questo spirito di responsabilità, oggi la comunità scolastica locale sarà protagonista di un articolato percorso di studio e riflessione. Alle ore 9 si apriranno le porte del Liceo classico di Aulla per una giornata di studio e riflessione costruita a più mani. Dalla collaborazione tra gli studenti del Liceo classico ’Leopardi’, l’assessorato alla cultura del Comune di Aulla, l’Anpi (sezione intercomunale Licciana Nardi-Aulla-Comano-Podenzana) e l’Anmig. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I giovani e la ’Memoria’. Aulla celebra la giornata con film, libri e dibattiti

La Giornata della Memoria in Maremma è un'occasione per ricordare le vittime della Shoah attraverso iniziative rivolte ai giovani.

Il Giorno della Memoria 2026 in Emilia-Romagna si presenta come un'occasione per riflettere e ricordare le vittime dell'Olocausto.

