Giornata della Memoria Con i giovani per i giovani

La Giornata della Memoria in Maremma è un’occasione per ricordare le vittime della Shoah attraverso iniziative rivolte ai giovani. Una giornata di riflessione e consapevolezza, che coinvolge la comunità locale nel rispetto della memoria storica e nella promozione di valori di tolleranza. Un momento importante per mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare le nuove generazioni.

La Maremma ricorda oggi le vittime della Shoah con una serie di iniziative dedicate alla Giornata della Memoria. Un calendario fitto di appuntamenti che coinvolge scuole, istituzioni e associazioni, con un ruolo centrale dell' Isgrec. L'attività dell'Isgrec non si concentra solo intorno a questa data simbolica, ma prosegue durante tutto l'anno, in particolare attraverso progetti didattici rivolti alle scuole del territorio. Tra questi, il progetto 'Dall'Italia ad Auschwitz: Roccatederighi campo di internamento per ebrei', realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Museo della Deportazione di Figline di Prato e Provincia di Grosseto.

