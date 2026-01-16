La Cervese racconta a Palazzo Morattini il racconto fotografico della storica arteria stradale
A Palazzo Morattini di Pievequinta la storia locale torna protagonista con una mostra che racconta un pezzo importante della Romagna. Fino al 22 marzo, infatti, all'interno del palazzo sarà ospitata l'esposizione fotografica "La Cervese racconta. Il tempo che passa", un racconto, passo dopo passo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Veronensis. Cento volti in due giorni, il progetto fotografico che racconta la città: «È un gesto di gratitudine»
Leggi anche: Libro fotografico racconta sodalizio oltre 60 anni tra Carabinieri e Alfa romeo
La Cervese, che storia. Tre incontri e 250 foto ‘ripercorrono’ la strada; A Pievequinta una mostra per raccontare l’importanza della via Cervese.
La Cervese, che storia. Tre incontri e 250 foto ‘ripercorrono’ la strada - Nelle conferenze si parlerà della Bartoletti, dei circoli e delle attività. msn.com
Una strada di altri tempi, la storia centenaria della Cervese in una mostra: dal boom economico all'abbattimento dei pioppi - A Palazzo Morattini (via Armelino 33, Pievequinta) è allestita la mostra fotografica "La Cervese racconta. forlitoday.it
UNA MOSTRA PER IL CENTENARIO, IL VIDEO - A Palazzo MorattinI è allestita la mostra fotografica "La Cervese racconta. Il tempo che passa" - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.