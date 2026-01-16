La Cervese racconta a Palazzo Morattini il racconto fotografico della storica arteria stradale

Da forlitoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo Morattini di Pievequinta la storia locale torna protagonista con una mostra che racconta un pezzo importante della Romagna. Fino al 22 marzo, infatti, all'interno del palazzo sarà ospitata l'esposizione fotografica "La Cervese racconta. Il tempo che passa", un racconto, passo dopo passo. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Veronensis. Cento volti in due giorni, il progetto fotografico che racconta la città: «È un gesto di gratitudine»

Leggi anche: Libro fotografico racconta sodalizio oltre 60 anni tra Carabinieri e Alfa romeo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Cervese, che storia. Tre incontri e 250 foto ‘ripercorrono’ la strada; A Pievequinta una mostra per raccontare l’importanza della via Cervese.

cervese racconta palazzo morattiniLa Cervese, che storia. Tre incontri e 250 foto ‘ripercorrono’ la strada - Nelle conferenze si parlerà della Bartoletti, dei circoli e delle attività. msn.com

cervese racconta palazzo morattiniUna strada di altri tempi, la storia centenaria della Cervese in una mostra: dal boom economico all'abbattimento dei pioppi - A Palazzo Morattini (via Armelino 33, Pievequinta) è allestita la mostra fotografica "La Cervese racconta. forlitoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.