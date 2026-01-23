Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate, fornisce una testimonianza su Marita Comi e i figli. La sua condanna definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio risale al 2010. In questa occasione, Bossetti si confronta con il suo passato, offrendo una prospettiva personale sulla famiglia e gli eventi che hanno segnato la sua vita.

Massimo Bossetti torna a parlare pubblicamente dal carcere di Bollate, dove sta scontando l’ergastolo definitivo per l’omicidio di Yara Gambirasio, avvenuto nel 2010. In un’intervista esclusiva a Bruno Vespa per Porta a Porta, il muratore di Mapello, oggi 55enne, ripercorre i passaggi centrali della sua vicenda giudiziaria e personale, ribadendo ancora una volta la propria innocenza. Nel colloquio televisivo, Bossetti si sofferma sulle condizioni della sua detenzione, sul peso degli anni trascorsi in cella e sul progressivo isolamento affettivo che, a suo dire, ha segnato la sua vita dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mia moglie…”: Massimo Bossetti, il racconto dal carcere su Marita Comi e i figli

“Mia moglie…”. Massimo Bossetti, la rivelazione su Marita Comi e i loro figliMassimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni inedite.

Massimo Bossetti e lo sfogo su Marita Comi: "Perché mia moglie non viene più"Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si è recentemente espresso in un’intervista a Bruno Vespa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Massimo Bossetti nell'intervista a Porta a Porta: Vorrei incontrare i genitori di Yara Gambirasio; Massimo Bossetti, intervista shock: Vorrei incontrare i genitori di Yara, capirebbero che non sono l’assassino di loro figlia; Massimo Bossetti a Bruno Vespa: Voglio incontrare i genitori di Yara, non sono l'assassino. Mia moglie non viene più a trovarmi; Porta a Porta, lo sfogo di Massimo Bossetti: Vorrei saperlo anche io! | Libero Quotidiano.it.

Mia moglie…: Massimo Bossetti, il racconto dal carcere su Marita Comi e i figliMassimo Bossetti torna a parlare pubblicamente dal carcere di Bollate, dove sta scontando l’ergastolo definitivo per l’omicidio di Yara Gambirasio, avvenuto ... thesocialpost.it

Massimo Bossetti: Vorrei incontrare i genitori di Yara. Mia moglie non viene più a trovarmi in carcereL’uomo ammette poi che la moglie, Marita Comi, non va più a trovarlo in carcere. Mia moglie non viene più a trovarmi perché sono nate incomprensioni tra di noi. A parte la scoperta, come sapete tutti ... tpi.it

Torna a parlare Massimo Bossetti. La vita in carcere, il rapporto con moglie e figli, e l'omicidio di Yara: "Sono innocente, se i suoi genitori mi guardassero negli occhi lo capirebbero" - facebook.com facebook