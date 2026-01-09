Alla Cascina Cuccagna di Milano riprende Il rito del jazz
Milano – Dopo la pausa per le festività natalizie torna "Il rito del jazz" con la musica dal vivo alla Cascina Cuccagna di Milano. La rassegna promossa dall'associazione culturale Musicamorfosi, Un posto a Milano e Cascina Cuccagna, in collaborazione con I-Jazz e con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano, torna con l'ormai collaudata formula del doppio set, alle 19.30 e 21.30 e con ingresso libero. Il primo concerto del nuovo anno è in programma martedì 13 gennaio: sul palco del Cuccagna Jazz Club, saranno di scena i giovani talenti Matteo Mariani (chitarra) e Didier Yon (trombone) e l’esperto e versatile Alex Orciari (contrabbasso): il trio propone un dialogo fatto di melodie e ritmi sincopati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
