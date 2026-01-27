Hostess denuncia sindacalista per molestie a Malpensa riparte il processo dopo le assoluzioni annullate

Il processo d'Appello-bis a Milano riguarda l'accusa di molestie a un'assistente di volo a Malpensa nel 2018. L'udienza si è riaperta dopo l'annullamento delle assoluzioni, offrendo nuovamente l'opportunità di fare chiarezza sui fatti. La vicenda evidenzia l'importanza di un percorso giudiziario trasparente e rispettoso delle parti coinvolte.

È iniziato il processo d'Appello-bis a Milano a carico dell'ex sindacalista accusato di aver molestato un'assistente di volo a Malpensa il 12 marzo 2018. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado, ma la Cassazione ha annullato le due sentenze.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Corte d'appello di Milano ha riaperto il processo a carico di un ex sindacalista di 48 anni, coinvolto in un caso di presunti abusi su una hostess presso l'aeroporto di Malpensa.

