Medici imboscati e trasferimento sospetto di un sindacalista dopo la denuncia La Vardera | Non ci faremo intimidire
Conferenza stampa oggi pomeriggio a Messina per il deputato e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, venuto a ribadire le accuse formulate in Aula contro un presunto sistema di mobilità “politica” nella sanità siciliana che consentito a medici con parentele eccellenti di imboscarsi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Medici "imboscati" e ritorsioni politiche, giallo sulla denuncia in Aula di La Vardera
Leggi anche: La Global Sumud Flotilla: "Più di 20 imbarcazioni davanti a noi, non ci faremo intimidire"
Anche il sindacato Coas smentisce la nota citata su medici "imboscati all'assessorato". Ma il leader di "Controcorrente", con il deputato Calderone, oggi pomeriggio a Messina promette battaglia sul caso - facebook.com facebook
