La Corte d'appello di Milano ha riaperto il processo a carico di un ex sindacalista di 48 anni, coinvolto in un caso di presunti abusi su una hostess presso l'aeroporto di Malpensa. La Cassazione aveva annullato l'assoluzione e ora si prosegue con il secondo grado di giudizio.

Milano, 27 gennaio 2026 – E' iniziato, oggi 27 gennaio, presso la Corte d'appello di Milano il secondo grado bis a carico di un ex sindacalista di 48 anni, che lavorava all' aeroporto di Malpensa, imputato per abusi su una hostess. Si tratta quindi di una riapertura del caso che aveva suscitato numerose polemiche: il 48enne era stato assolto in due sentenze perché, secondo quanto scritto dai giudici, la donna in "30 secondi avrebbe potuto opporsi ”. Poi, dopo il ricorso della Procura generale milanese, la Cassazione ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per un nuovo processo. E oggi la Corte della seconda penale (i giudici sono Manzi, Rinaldi e Fasano) ha disposto la riapertura del processo per risentire in aula la donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abusi su una hostess a Malpensa: si riapre il processo. La Cassazione annullò l’assoluzione del sindacalista coinvolto

Approfondimenti su Malpensa

Ultime notizie su Malpensa

