Il Napoli segue con attenzione Emil Holm, esterno del Bologna, durante questa finestra di mercato invernale. La società azzurra valuta l’opportunità di rafforzare la propria rosa puntando su un giocatore che interessa anche ad Antonio Conte. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare la qualità del reparto esterni. Restano da monitorare gli sviluppi e le eventuali offerte ufficiali.

Il Napoli ha messo nel mirino Emil Holm in questi ultimi giorni di calciomercato invernale con l’esterno svedese che piace molto ad Antonio Conte. Il Napoli ha messo nel mirino Holm (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da Alfredo Pedullà il Napoli sarebbe sulle tracce dell’esterno svedese che piace molto ad Antonio Conte. Il terzino destro, però, non dovrebbe cambiare maglia durante la sessione di mercato invernale con il classe 2000 che viene considerato un punto fermo della squadra rossoblu per cercare di raggiungere gli obiettivi personali. Stesso discorso per Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo che ha vissuto una buona prima parte di stagione con la maglia del Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Holm nel mirino del Napoli, gli azzurri puntano l’esterno del Bologna

Approfondimenti su Holm Napoli

Il Calcio Napoli punta forte su un talentuoso esterno del Genoa, considerato un possibile vice Di Lorenzo per gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Supercoppa Italia 2025/26 Finale: Napoli vs Bologna - FULL MATCH

Ultime notizie su Holm Napoli

Argomenti discussi: Assalto Napoli in casa Bologna, Conte vuole la stella rossoblu; Assalto Napoli in casa Bologna, Conte vuole la stella rossoblu; Mercato Bologna, Evan Ferguson resta nel mirino. Fari anche su Noslin e Ngonge; Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Holm e Castro titolari, viola con un solo cambio.

Calciomercato Napoli: Holm obiettivo in difesa, frenata Terrier e c’è un retroscena su Alisson Santos. Tutte le mosse del ds MannaCalciomercato Napoli: Holm obiettivo in difesa, frenata Terrier e c’è un retroscena su Alisson Santos. Tutte le mosse del ds Manna Sono giorni di lavoro febbrile a Castel Volturno. Il calciomercato di ... calcionews24.com

Everton a caccia di un terzino destro in Serie A. Nel mirino Holm e Norton-CuffyNelle scorse ore è emersa la notizia, tramite SkySports UK, dell'interesse di Bologna e Lazio nei confronti di Nathan Patterson, terzino destro scozzese classe 2004 in forza all'Everton. Il club di ... tuttomercatoweb.com

ULTIM'ORA - C’è anche #Holm nella lista del #Napoli per la fascia destra. Resiste Juanlu #Sanchez, che è il preferito, ma dipenderà dalle condizioni. - facebook.com facebook