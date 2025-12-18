Calcio Napoli Norton-Cuffy nel mirino | l’esterno del Genoa per gennaio
Il Calcio Napoli punta forte su un talentuoso esterno del Genoa, considerato un possibile vice Di Lorenzo per gennaio. La società azzurra accelera sui dettagli, sfruttando anche i buoni rapporti con l’agenzia dell’atleta. Il calciatore classe 2004 potrebbe rappresentare un acquisto strategico per rinforzare la rosa e consolidare le ambizioni stagionali. L’operazione si fa più concreta, il mercato partenopeo si anima con questa novità.
Il Calcio Napoli accelera sul classe 2004: piace come vice Di Lorenzo e i rapporti con l’agenzia possono favorire l’operazione. Concorrenza dell’Inter, ma Manna lo segue da tempo. Il Calcio Napoli valuta con attenzione un profilo giovane e di prospettiva per rinforzare la fascia destra già a gennaio. Si tratta di Brooke Norton-Cuffy, esterno del . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Norton-Cuffy nel mirino del Napoli: uno scout azzurro presente al BluEnergy Stadium durante Udinese-Genoa
Leggi anche: Norton-Cuffy Juve: resta sempre viva la pista che porta all’esterno del Genoa! Il piano del club tra gennaio e giugno, ultimissimi aggiornamenti sul suo futuro
Mainoo, Norton-Cuffy e Lucca: ecco come può cambiare il Napoli a gennaio; Serie A, Udinese-Genoa 1-2: gol di Malinovskyj, Piotrowski e Norton-Cuffy ?? Stadio Friuli Approfondisci qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-14-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap; Norton-Cuffy, obiettivo di Napoli e Inter: è sfida di mercato per il talento – CdS; Il Napoli continua a seguire Norton Cuffy: ecco la possibile proposta di Manna al Genoa.
TUTTOSPORT - Mercato, Napoli e Inter su Norton-Cuffy e Palestra, il punto della situazione - Tuttosport scrive di una vera e propria lotta di mercato tra Napoli e Inter per accaparrarsi gli esterni Norton- napolimagazine.com
Napoli, sprint per Norton-Cuffy: sfida all’Inter a gennaio - Cuffy: sfida all’Inter a gennaio Il Napoli guarda già oltre l’emergenza e pianifica le prossime mosse in vista del mercato di ... forzazzurri.net
Norton Cuffy, il Napoli ha un canale privilegiato perché lo rappresenta la stessa agenzia di De Bruyne - Nicolò Schira aveva già parlato dell ‘interessamento del Napoli per Brooke Norton Cuffy, oggi riprende il tema su Tuttosport anche in chiave Inter ... ilnapolista.it
#Supercoppa, #Conte: “Vogliamo la finale, prudenza con #Lukaku #Calcio #Napoli x.com
https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Allegri-in-conferenza---Napoli--Gara-secca--partita-difficile--Un-aspetto-degli-azzurri-mi-ha-colpito--144662.aspx - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.