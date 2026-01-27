Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto | il racconto di uno degli sfollati di Niscemi

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La frana di Niscemi ha portato allo sfollamento di circa 1.500 persone. Lia Iacone ricorda i momenti difficili della fuga e il crollo del belvedere, testimonianze di un evento che ha sconvolto la comunità locale. Questo episodio solleva la questione sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze in aree soggette a rischi naturali.

Lia Iacone è una dei 1.500 sfollati dopo la frana di Niscemi, in Sicilia, e a Fanpage.it racconta i tragici momenti della fuga al buio, il belvedere che crolla sotto i suoi occhi: "Verremo dimenticati presto".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Niscemi Sicilia

Niscemi, la frana continua a muoversi. Il consigliere comunale: “Numero degli sfollati sale a 1100”

A Niscemi, in Sicilia, la frana prosegue il suo lento avanzamento, causando preoccupazione tra la popolazione.

“C’era il panico, ho visto gente a terra. Scena stranissima per Sydney”: il racconto di Diego da Bondi Beach

Un attacco terroristico ha scosso Bondi Beach, una delle zone più iconiche di Sydney.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Niscemi Sicilia

Argomenti discussi: Camilla Baresani: Voi odiatori di Milano, avete mai visto le periferie di Roma, Napoli, Londra e Parigi?; Ciclone Harry, La Russa sugli aiuti: Tornerò a verificare che non si gabbi il Santo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.