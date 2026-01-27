Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto | il racconto di uno degli sfollati di Niscemi

La frana di Niscemi ha portato allo sfollamento di circa 1.500 persone. Lia Iacone ricorda i momenti difficili della fuga e il crollo del belvedere, testimonianze di un evento che ha sconvolto la comunità locale. Questo episodio solleva la questione sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze in aree soggette a rischi naturali.

Lia Iacone è una dei 1.500 sfollati dopo la frana di Niscemi, in Sicilia, e a Fanpage.it racconta i tragici momenti della fuga al buio, il belvedere che crolla sotto i suoi occhi: "Verremo dimenticati presto". A Niscemi, in Sicilia, la frana prosegue il suo lento avanzamento, causando preoccupazione tra la popolazione.

