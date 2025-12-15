C'era il panico ho visto gente a terra Scena stranissima per Sydney | il racconto di Diego da Bondi Beach

Un attacco terroristico ha scosso Bondi Beach, una delle zone più iconiche di Sydney. La testimonianza di Diego Iaccarino, residente italiano da anni in Australia, descrive scene di panico e confusione tra le persone presenti, con interventi di emergenza e molti feriti a terra.

A Fanpage.it la testimonianza di Diego Iaccarino, originario della provincia di Napoli ma da anni residente a Sydney, dove ieri c'è stato un attacco terroristico nella zona di Bondi Beach: "Ho visto gente a terra, persone con le barelle, agenti fare il massaggio cardiaco. Scena stranissima per questa città dove la pubblica sicurezza è vista con una valore importante". Fanpage.it

