Ho abortito una macchia dentro di me Il dramma dell’ospite famosa nello studio di Caterina Balivo

In questa intervista, la showgirl e conduttrice italiana condivide un momento difficile della sua vita, parlando di un aborto passato. Un racconto sincero che rivela come un dolore personale possa accompagnare nel tempo, senza mai scomparire completamente. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico su temi delicati, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

La conduttrice e showgirl italiana oggi ha 62 anni, ma il tempo non ha attenuato un dolore che continua a riaffiorare con la stessa intensità di allora. Quando ne aveva 26 prese una decisione che, racconta, non riuscirà mai a perdonarsi: non far nascere suo figlio. Un aborto vissuto senza una vera riflessione in quel momento, senza immaginare il futuro che quella scelta avrebbe potuto cambiare per sempre. Oggi, a distanza di decenni, quello che resta è un vuoto che non si è mai colmato. Nel corso della puntata de La volta buona di Caterina Balivo del 26 gennaio 2026, gli occhi di lei si riempiono di nuovo di lacrime.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante una puntata di "Quando morirò…", le parole di un'ospite hanno toccato profondamente Caterina Balivo, che si è commossa fino alle lacrime.

Durante la puntata de La volta buona del 23 gennaio 2026, Caterina Balivo si è commossa ricordando Tony Dallara, arrivando a piangere live in studio.

