Guerriglia urbana allo stadio | spranghe bambini aggrediti e auto devastate

La partita tra Alvignano e Città di Brusciano si è trasformata in un episodio di violenza urbana, con atti di guerriglia, aggressioni e danni. Un evento che ha interrotto un normale pomeriggio sportivo, evidenziando le criticità legate alla sicurezza negli eventi pubblici e sportivi.

Doveva essere un normale pomeriggio di sport, si è trasformato in un incubo. La gara del campionato di Promozione Campana tra Alvignano Calcio e Città di Brusciano è stata segnata da episodi di violenza di una gravità assoluta, estranei a qualsiasi logica sportiva e tali da chiamare in causa. Guerriglia urbana allo stadio: spranghe, bambini aggrediti e auto devastate. Caos durante Alvignano–Città di Brusciano. Colpiti minori e un volontario della Protezione Civile. Gli ospiti 'spengono' anche la diretta streaming: Comportamento irresponsabile ...

