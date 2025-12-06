Rassegne al Castello dei Conti di Acerra torna il Pulcinella FilmFest

Il Castello dei Conti di Acerra si prepara a celebrare dieci anni di cinema, incontri e grandi emozioni: dall’8 al 14 dicembre torna il Festival della Commedia – Pulcinella FilmFest, ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo e diretto da Emanuele Donadio, che per questa edizione speciale rende omaggio a uno dei maestri del cinema italiano. Il Premio alla Carriera sarà infatti conferito a Michele Placido, ospite d’eccezione del festival, protagonista di masterclass, incontri con il pubblico e della cerimonia che ne celebrerà il percorso artistico con la consegna delle chiavi della Casa del Cinema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

