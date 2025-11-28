Costruttori di pace testimoni di fraternità | al tempio di Giunone per dire no alle guerre

Un pomeriggio dedicato al dialogo, alla convivenza e alla costruzione di un futuro più giusto. È lo spirito dell’iniziativa “Costruttori di pace, testimoni di fraternità” in programma sabato 29 novembre alle 16 nella cornice del tempio di Giunone, all’interno della Valle dei Templi di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

