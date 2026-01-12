Irregolarità e problemi di sicurezza | terzo sequestro per il Dragon club in meno di due anni

Il Dragon club di via Principe di Belmonte è stato nuovamente sequestrato dalla polizia municipale, segnando il terzo intervento in meno di due anni. L’intervento è stato motivato da presunte irregolarità nella documentazione e nella dotazione del locale. Questa serie di sequestro evidenzia problematiche legate alla sicurezza e alla conformità delle attività svolte all’interno del locale, sollevando nuovamente questioni sulla gestione e la regolarità delle autorizzazioni.

