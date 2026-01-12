Irregolarità e problemi di sicurezza | terzo sequestro per il Dragon club in meno di due anni
Il Dragon club di via Principe di Belmonte è stato nuovamente sequestrato dalla polizia municipale, segnando il terzo intervento in meno di due anni. L’intervento è stato motivato da presunte irregolarità nella documentazione e nella dotazione del locale. Questa serie di sequestro evidenzia problematiche legate alla sicurezza e alla conformità delle attività svolte all’interno del locale, sollevando nuovamente questioni sulla gestione e la regolarità delle autorizzazioni.
Tornano i sigilli, per la terza volta in meno di due anni, al Dragon club. La polizia municipale venerdì sera ha sequestrato il locale di via Principe di Belmonte contestando al titolare una serie di presunte irregolarità sulla documentazione e sulla dotazione dell'attività dove, al momento del.
