Un incidente stradale a Gavorrano ha coinvolto una donna, rimasta incastrata tra le lamiere di un'auto ribaltata in un giardino. La conducente, residente in zona, ha perso il controllo del veicolo in una curva, finendo fuori strada. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Follonica per gli accertamenti.

GROSSETO – I Vigili del Fuoco di Follonica (GR) è intervenuta in Via Ariosto in località Filare, nel comune di Gavorrano, per un incidente stradale. L'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è valso all'estrazione della conducente dall'abitacolo del veicolo mediante l'utilizzo di barella spinale, in collaborazione con il personale sanitario presente sul posto. L'autovettura, alimentata a GPL, è stata messa in sicurezza. La donna è stata trasportata all'ospedale di Grosseto per accertamenti.

© Firenzepost.it - Grosseto, incidente stradale: donna incastrata fra le lamiere dell’auto, ribaltata e finita in un giardino a Gavorrano

Approfondimenti su Grosseto Gavorrano

Ultime notizie su Grosseto Gavorrano

Perde il controllo dell’auto, si ribalta e piomba nel giardino di un’abitazione. Conducente trasportata in ospedaleNell’affrontare una curva, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Follonica intervenuti, la donna ha perso il controllo del mezzo. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118 ... lanazione.it

Auto a gpl si ribalta, paura a Gavorrano: donna in ospedale, area bonificataPaura questa mattina in via Ariosto, in località Filare, nel comune di Gavorrano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. Per cause ancora in fase di accertam ... corrieredimaremma.it

La causa dell'incidente sarebbe una mancata precedenza. Un conducente è stato trasportato all'ospedale Misericordia di Grosseto #MaremmaOggi #notizie - facebook.com facebook