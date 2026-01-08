Incidente sulla via Emilia a Secugnago | donna resta incastrata fra le lamiere dell’auto

Nella mattinata di oggi, venerdì 8 gennaio, si è verificato un incidente sulla via Emilia a Secugnago, in provincia di Lodi. Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere la vittima e gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è al momento in fase di chiarimento.

Secugnago (Lodi), 8 gennaio 2026 – Incidente stradale, nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 8 gennaio, lungo la via Emilia, strada statale 9, nel territorio comunale di S ecugnago. L'allarme è scattato intorno alle 7.30 per un violento impatto che ha coinvolto un autotreno e una vettura. Alla guida dei due veicoli viaggiavano i rispettivi conducenti e a bordo non c'erano altri passeggeri: ad avere la peggio è stata una donna di 58 anni, che si trovava sull'automobile e che è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo distrutto, a seguito dello schianto. La donna è stata liberata dai vigili del fuoco e successivamente affidata alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale.

