Gregory Bovino non ricopre più il ruolo di commander at large della Border Patrol statunitense. Questa decisione rappresenta un cambiamento nella strategia dell’amministrazione Trump, segnando un passo indietro rispetto alle politiche repressive adottate in Minnesota.

degli Stati Uniti. È il primo passo di arretramento dell’amministrazione Trump rispetto alle azioni repressive adottate in Minnesota. Come racconta l’Atlantic in un articolo firmato da Nick Miroff, Bovino è stato di fatto degradato e rimandato al suo precedente incarico a El Centro, in California, dove è atteso al pensionamento. La decisione è inevitabilmente collegata all’uccisione di Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di trentasette anni, assassinato a morte da agenti della Border Patrol a Minneapolis sabato scorso. «È il segnale più chiaro finora che la Casa Bianca stia riconsiderando le sue strategie più estreme», scrive Miroff, dopo un episodio che ha sollevato forti polemiche politiche e mediatiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gregory Bovino non è più il commander at large della Border Patrol

Approfondimenti su Gregory Bovino

La decisione del comandante della Border Patrol Gregory Bovino di lasciare Minneapolis si inserisce nel quadro di riorganizzazione delle operazioni federali.

Greg Bovino, conosciuto come Greg Bovino, è un funzionario federale statunitense di origini italo-americane, attualmente a capo della Border Patrol.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Commander Bovino Tells Illegals No Free Pass Under New Administration Border Enforcement Restored

Ultime notizie su Gregory Bovino

Argomenti discussi: Greg Bovino, il regista della paura che guida la guerra dell’Ice agli immigrati; Greg Bovino, chi è l'agente Usa simbolo della lotta agli immigrati; Greg Bovino, chi è l'italo americano anti-immigrati; Prima di Minneapolis, Greg Bovino ne aveva già viste tante.

Greg Bovino via da Minneapolis, Trump lo silura e gli spegne i social: c'entra la lobby delle armiVia Gregory Bovino da Minneapolis: pressioni dai repubblicani, polemiche sul Secondo Emendamento e il ritiro di un candidato governatore spingono Trump a cambiare strada ... virgilio.it

ICE, il passo indietro di Trump: lasceranno oggi Minneapolis Gregory Bovino e altri agentiNelle prossime ore l'agente che ha guidato l'operazione dell'ICE a Minneapolis, Gregory Bovino, dovrebbe lasciare la città e con lui anche altri agenti. Trump ha annunciato l'arrivo in città d i Tom H ... tg.la7.it

Gregory Bovino è stato rimosso dall'incarico di comandante del Border Patrol, secondo The Atlantic ma Washington smentisce. La vicesegretaria McLaughlin su X scrive: "E' parte fondamentale della squadra del presidente". #ANSA https://www.ansa.it/sito/noti - facebook.com facebook

Donald #Trump fa un passo indietro sul #Minnesota: rimosso Gregory #Bovino dopo la crisi #usa #ice #27gennaio #iltempoquotidiano x.com