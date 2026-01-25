Chi è Greg Bovino un italo-americano a capo della Border Patrol | le origini

Greg Bovino, conosciuto come Greg Bovino, è un funzionario federale statunitense di origini italo-americane, attualmente a capo della Border Patrol. Con i suoi 55 anni, rappresenta una figura di rilievo nel settore della sicurezza di frontiera negli Stati Uniti. La sua carriera e le sue origini italiane contribuiscono a delineare un profilo di leadership e impegno nel contesto delle politiche di controllo e gestione delle frontiere americane.

Gregory Bovino, noto alle cronache come Greg Bovino, ha 55 anni ed è oggi il funzionario federale Usa più conosciuto e temuto delle Americhe. Bovino è il capo della Border Patrol e nuovo responsabile operativo del Dipartimento per la Sicurezza interna. È diventato il volto simbolo delle operazioni anti-immigrazione dell’amministrazione Trump, divenendo un vero e proprio “cacciatore” di migranti irregolari. Le origini italiane di Greg Bovino. La sua fama si deve ai modi spesso brutali e alle scelte comunicative muscolari fatte di pose che ammiccano all’estetica nazista (ma lui nega), all’heavy metal e ai film di Hollywood. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Chi è Greg Bovino, il capo italoamericano della Border Patrol simbolo delle retate anti-immigrati di TrumpGreg Bovino, nato in Italia con origini calabresi, è un dirigente della Border Patrol statunitense, noto per il ruolo nelle operazioni di controllo delle frontiere durante l'amministrazione Trump.

Greg Bovino: chi è il capo dell’Ice che gira col cappotto da guerra a caccia di migrantiItaloamericano di origini calabresi, è nato nel 1970 in North Carolina. Un articolo del New York Times ha posto l'accento sul suo modo di abbigliarsi associato ai nazisti ... unionesarda.it

Chi è Greg Bovino, l'agente italo-americano a capo delle operazioni anti-immigrazione negli Stati UnitiIl 55enne, nato in North Carolina ma con origini calabresi, è diventato il volto della lotta agli immigrati, guidando task force federali in assetto da combattimento a Chicago e Minneapolis ... today.it

Ho appena parlato in radio di questo soggetto qui. Greg Bovino, da vergognarsi moltissimo a pensare che abbia origini italiane. Un discendente di un minatore calabrese, un immigrato insomma, guarda un po'. Uno con un padre che, alcol in corpo, nel 1981 h - facebook.com facebook

C’è un’immagine che resta più di tutte: Gregory Bovino, comandante della Border Patrol, in prima linea a Minneapolis, impettito dentro un trench verde militare dalle spalline rigide, i bottoni dorati lucidi sotto il sole gelido del Minnesota. Il cappotto, “SS garb”, l’ x.com