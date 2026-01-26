Gloria De Lazzari uccisa a Manchester la madre in ospedale per malore | L’assassino era libero di uccidere

La tragica morte di Gloria De Lazzari a Manchester ha suscitato grande dolore. La madre, attualmente in ospedale a causa di un malore, ha sottolineato come la figlia non avesse mai menzionato il 33enne arrestato per il suo omicidio. La vicenda evidenzia le difficoltà nel ricostruire un quadro completo e nel garantire giustizia in casi di violenza, mantenendo un approccio rispettoso e obiettivo.

Secondo la madre di Gloria De Lazzari, la 45enne non aveva mai fatto alcun riferimento al 33enne arrestato per l'omicidio. La donna era molto legata alla figlia e si è sentita male nelle scorse ore. Gloria De Lazzari, 45 anni, italiana, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Manchester. Un uomo è stato arrestato a Manchester in relazione all'omicidio di Gloria De Lazzari, 45 anni di Roncade, residente in Gran Bretagna da circa dieci anni. Si chiamava Gloria De Lazzari e dopo un primo matrimonio in Puglia, circa dieci anni fa aveva scelto la Gran Bretagna, dove lavorava come rider per le consegne a domicilio. Lunedì 19 gennaio il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione.

