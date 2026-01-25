Gloria De Lazzari uccisa a Manchester arrestato un vicino | aveva già ucciso la fidanzata 16enne

Svolta nelle indagini sulla morte di Gloria De Lazzari, trovata senza vita a Bolton, Inghilterra. Un vicino è stato arrestato in relazione al caso; l'uomo aveva già precedenti per l'omicidio di una ragazza di 16 anni. Gloria, 45 anni, originaria di Musestre di Roncade, viveva in Gran Bretagna da circa dieci anni. La vicenda ha suscitato grande attenzione e nuove speranze di chiarimento.

Roma, 25 gennaio 2026 – Svolta nel giallo della morte di Gloria De Lazzari, la 45enne di Musestre di Roncade (Treviso) residente in Gran Bretagna da dieci anni, soffocata nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio nel suo appartamento di Bolton, in Inghilterra. Secondo quanto scrivono oggi alcuni quotidiani una persona è stata arrestata a Manchester per l’omicidio dell’italiana. In manette è finito James Morton, 33 anni, residente nello stesso quartiere della donna, già condannato per aver ucciso nove anni fa la sua ragazza di 16 anni durante un rapporto sessuale estremo. Morton è stato formalmente incriminato di omicidio, giovedì si è svolta l'udienza di convalida e domani l'uomo dovrà presentarsi davanti alla Crown court. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

