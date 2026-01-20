Caccia e aerocisterne lo schieramento Usa attorno all’Iran si rafforza

Gli Stati Uniti stanno intensificando la presenza militare in Medio Oriente, con l’invio di caccia e aerocisterne, in risposta alle tensioni crescenti nella regione. Questa fase si inserisce nel contesto di una strategia che, dopo aver valutato l’opzione di intervento contro l’Iran, si concentra ora su un rafforzamento delle capacità di deterrenza e monitoraggio. La situazione rimane complessa e monitorata attentamente dalle parti coinvolte.

Gli Stati Uniti stanno rafforzando il loro dispositivo militare in Medio Oriente una settimana dopo che il presidente Donald Trump è tornato indietro, apparentemente all’ultimo, dall’ipotesi di colpire l’Iran scosso dalle proteste nel momento in cui Washington ha valutato che questo non avrebbe contribuito alla caduta del regime iraniano. Dopo giorni di nuove tensioni a distanza tra Trump e la guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, che accusa gli Usa e Israele di aver manipolato le proteste e di averle dirottate verso una crescente spirale di violenza, è però da registrare che gli Usa non hanno mollato la presa, anzi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Repressione in Iran, le proteste si fermano. E Putin fa da mediatore. Si rafforza la presenza UsaLe proteste in Iran si sono fermate a causa della dura repressione del regime degli Ayatollah.

