Gli Usa rafforzano la presenza militare in Medio Oriente Pahlavi | Tornerò in Iran posso guidare la transizione

Gli Stati Uniti aumentano la presenza militare in Medio Oriente, con il Pentagono che pianifica l'invio di ulteriori forze, tra cui la portaerei Lincoln. Nel contesto, Pahlavi afferma di poter guidare una transizione in Iran, indicando possibili sviluppi politici nella regione. Questa mobilitazione riflette l’importanza strategica dell’area e le tensioni in corso, richiedendo attenzione e analisi approfondite.

Il Pentagono si sta preparando a inviare più forze e risorse statunitensi in Medio Oriente. Lo scrive Nbc dopo che si è appreso che la portaerei Lincoln si sta spostando dal mare cinese nell’area mediorientale. Secondo la fonte di Nbc, si tratterebbe di un gruppo d’attacco di portaerei, aerei aggiuntivi e sistemi di difesa aerea terrestri. Le forze armate dovranno anche garantire che l'esercito sia pronto nel caso in cui l’Iran dovesse attaccare le basi Usa nella regione o gli alleati degli Stati Uniti nella regione. L’equipaggiamento e migliaia di altre forze arriveranno nei prossimi giorni e settimane, ha aggiunto il funzionario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

