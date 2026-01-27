L’energia oscura rappresenta una delle maggiori sfide nella comprensione dell’universo. Recenti scoperte scientifiche hanno permesso di catturare immagini di questa forza invisibile, aprendo nuove prospettive sulla sua natura e sul destino dell’universo stesso. Questi progressi offrono strumenti per approfondire le leggi che governano il cosmo e per riconsiderare il nostro ruolo all’interno di esso.

La morale della storia che stiamo per presentare è questa: fotografare un fantasma che non solo è invisibile, ma che spinge l'intero universo ad allontanarsi da noi a velocità folle. Questo è esattamente ciò che ha fatto un team internazionale di scienziati, riuscendo a catturare l'immagine più dettagliata mai realizzata dell' energia oscura. Questa forza misteriosa, che occupa circa il 68% di tutto ciò che esiste, è il motore invisibile che sta facendo espandere il cosmo sempre più in fretta. Per riuscire in questa impresa, i ricercatori hanno utilizzato la Dark Energy Camera (DECam), una super-fotocamera montata sul telescopio Victor M.

© Cultweb.it - Gli scienziati hanno fotografato l’energia oscura: ora possiamo riscrivere l’universo

Recenti osservazioni spaziali hanno rivelato lampi blu intensi e brevissimi.

