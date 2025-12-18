Dallo spazio arrivano lampi blu luminosi | gli scienziati ora hanno una possibile spiegazione
Recenti osservazioni spaziali hanno rivelato lampi blu intensi e brevissimi. Uno studio dell’Università della California, Berkeley, propone una possibile spiegazione per questi affascinanti fenomeni, i cosiddetti LFBOT. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro queste misteriose luci provenienti dall’universo e quali implicazioni potrebbe avere questa scoperta per la nostra comprensione dello spazio.
Un nuovo studio guidato dall’Università della California, Berkeley, chiarisce l’origine di brevi e intensi lampi di luce blu osservati nello spazio, i cosiddetti LFBOT. L’analisi dell’evento più luminoso mostra che non si tratta di supernove e gas interstellare, ma di un’estrema distruzione stellare causata da un buco nero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
