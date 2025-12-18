Dallo spazio arrivano lampi blu luminosi | gli scienziati ora hanno una possibile spiegazione

Recenti osservazioni spaziali hanno rivelato lampi blu intensi e brevissimi. Uno studio dell’Università della California, Berkeley, propone una possibile spiegazione per questi affascinanti fenomeni, i cosiddetti LFBOT. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro queste misteriose luci provenienti dall’universo e quali implicazioni potrebbe avere questa scoperta per la nostra comprensione dello spazio.

L'inverno al Cibando Anche fuori, lo spazio resta caldo, accogliente, pronto ad accogliere chi ha voglia di stare, di fermarsi, di condividere! Tra luci che scaldano, profumi che arrivano dalla cucina e tavoli che invitano a sedersi ancora un po’. È il bello del - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.