Ah ma parlava di me? Pensavo fosse autoreferenziale | il Napoli vince e torna in vetta Conte scherza sulle parole di De Laurentiis

“Il presidente si riferiva a me quindi? Ho temuto fosse autoreferenziale”. Disteso, sereno, felice per la vittoria. Così Antonio Conte nel post Roma-Napoli, gara vinta 0-1 dai suoi con gol di David Neres (il terzo in due gare consecutive di Serie A), che ha regalato agli azzurri il primo posto insieme al Milan, a quota 28 punti. Seguono Inter e la stessa Roma a quota 27. L’allenatore leccese ha scherzato sulle parole di Aurelio De Laurentiis, che nel classico post dopo la partita su X, aveva scritto: “Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero”. Dopo tre partite senza vittorie, adesso il Napoli è reduce da tre vittorie consecutive dal rientro della sosta tra campionato e Champions League: due in Serie A contro Atalanta prima e Roma poi, una contro il Qarabag in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

