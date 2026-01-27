Giuseppe Rossi supporta ICE su X e poi cancella tutto | la gaffe social dell’ex calciatore fa discutere il web

Giuseppe Rossi, ex calciatore italiano, ha recentemente attirato l’attenzione sui social a causa di alcuni commenti pubblicati su X. La sua presenza online ha suscitato discussioni tra gli utenti, evidenziando come anche figure pubbliche possano trovarsi coinvolte in situazioni delicate sui social media. Questa vicenda mette in luce l’importanza di gestire con attenzione la propria immagine digitale.

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Nazionale italiana e di club come Fiorentina e Villarreal, si è trovato al centro di una forte polemica per alcuni commenti pubblicati su X (il social network precedentemente noto come Twitter). L’ex calciatore, che oggi vive negli Stati Uniti, ha scritto diversi messaggi per difendere l’operato dell’ICE, l’agenzia federale americana che si occupa dell’immigrazione, dopo gli eventi drammatici avvenuti a Minneapolis. Poco dopo, però, ha cancellato tutto. Nelle ultime settimane la città del Minnesota è diventata teatro di operazioni dell’ICE particolarmente aggressive. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Giuseppe Rossi nella bufera dopo aver fatto sparire i messaggi in cui sosteneva le azioni dell’ICEL'ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale, che vive negli Stati Uniti, ha commentato una serie di post istituzionali riguardo le vicende di Minneapolis ... fanpage.it

Giuseppe Rossi si è scusato per i suoi commenti pro-ICE di ieri, dicendo che erano fuori luogo e che era solo preoccupato per il paese, dicendo che serve più unità. Tuttavia, non è stata la prima volta che si è espresso in favore dell'estrema destra americana. x.com

