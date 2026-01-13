Cancelo non si fa vivo alla presentazione il Barcellona cancella tutto da sito e social

L'annuncio dell'arrivo di Joao Cancelo al Barcellona si è concluso in modo inaspettato, con l'assenza del giocatore alla presentazione e la cancellazione di tutte le comunicazioni ufficiali sui canali social e sul sito del club. La situazione rimane incerta, lasciando aperti vari interrogativi sul futuro della trattativa e sulla posizione dell’atleta.

L'arrivo di Joao Cancelo al Barcellona, che pure era stato annunciato ufficialmente nella mattinata di martedì, è sospeso in un limbo indefinito: l'esterno portoghese si è dato assente alla presentazione, il club blaugrana ha cancellato tutto dai social e dal sito.

GdS - Mendes, agente di Cancelo, continua a spingere con decisione per un ritorno all’Inter, ritenendolo l’incastro tecnico ideale. Il laterale portoghese, però, mantiene vivo il sogno Barcellona. - facebook.com facebook

