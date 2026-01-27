Giuseppe Commisso è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina, portando avanti l’eredità di suo padre Rocco. La sua nomina ufficializza un passaggio di testimone che mira a consolidare il ruolo del club nel calcio italiano. Commisso ha già espresso l’intenzione di lavorare con determinazione per rafforzare la squadra e la società, garantendo continuità e stabilità nel progetto sportivo e gestionale.

È Giuseppe Commisso, il figlio di Rocco, il nuovo presidente della Fiorentina. La nomina è arrivata nel corso del Consiglio di Amministrazione della società e, durante la stessa riunione, sono stati confermati Mark Stephan nel ruolo di Ceo e Alessandro Ferrari come general manager. Catherine Commisso entra a far parte del cda. Stasera saranno tutti presenti in tribuna allo stadio Artemio Franchi per assistere alla sfida di Coppa Italia contro il Como. Giuseppe Commisso prende quindi il posto del padre, scomparso il 16 gennaio, e assume la carica di presidente, dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance societaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giuseppe Commisso nuovo presidente della Fiorentina: "Porterò avanti l'eredità di mio papà Rocco"

Approfondimenti su Giuseppe Commisso

Ultime notizie su Giuseppe Commisso

