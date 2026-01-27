Fiorentina Giuseppe Commisso nuovo presidente | il club resta alla famiglia dopo la scomparsa del patron Rocco

La Fiorentina conferma la continuità con la famiglia Commisso, che mantiene la presidenza del club dopo la scomparsa di Rocco Commisso. Giuseppe Commisso è stato nominato nuovo presidente, garantendo stabilità e continuità alla gestione della squadra. Questa decisione riflette l’attenzione della famiglia verso il futuro del club, nel rispetto della memoria di Rocco Commisso e del suo legame con la Fiorentina.

La notizia era nell’aria dopo le parole pronunciate nei giorni scorsi dalla famiglia Commisso durante la messa in Duomo per ricordare Rocco Commisso. In quell’occasione sia Catherine che Giuseppe B. Commisso avevano ribadito pubblicamente la volontà di mantenere il controllo della Fiorentina, smentendo le voci su una possibile cessione del club. Ora è arrivata anche l’ufficialità. Sarà infatti Giuseppe B. Commisso a prendere le redini della società viola. Il Consiglio di Amministrazione lo ha scelto per proseguire il percorso avviato dal padre nel 2019, garantendo continuità alla gestione familiare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Dopo la partenza di Rocco Commisso, la proprietà della Fiorentina è passata temporaneamente alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe.

Giuseppe Commisso è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina, succedendo al padre Rocco.

