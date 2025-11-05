Fondo Italiano d’Investimento SGR nomina il nuovo CdA triennio 2025-2028; Barbara Poggiali riconfermata Presidente Domenico Lombardi nuovo AD e DG

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lombardi: "La nostra economia vanta un patrimonio straordinario di piccole e medie imprese guidate da imprenditori con visione e coraggio"; nominati anche i membri del Collegio Sindacale, confermando Luigi Corsi alla Presidenza L’Assemblea di Fondo Italiano d’Investimento SGR ha proceduto al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fondo italiano d8217investimento sgr nomina il nuovo cda triennio 2025 2028 barbara poggiali riconfermata presidente domenico lombardi nuovo ad e dg

© Ilgiornaleditalia.it - Fondo Italiano d’Investimento SGR nomina il nuovo CdA triennio 2025-2028; Barbara Poggiali riconfermata Presidente, Domenico Lombardi nuovo AD e DG

Altre letture consigliate

FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO RILEVA NPO TORINO S.R.L. (2) - Gesualdo Di Bernardo, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento SGR, dichiara: “L’ingresso di Fondo Italiano in NPO Torino rappresenta un’operazione di rilievo per il settore IT ... Secondo 9colonne.it

fondo italiano d8217investimento sgrFondo Italiano d'Investimento acquista NPO Torino da Ricoh insieme ai manager - Fondo Italiano d'Investimento SGR, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha acquisito, in sinergia con l'attuale squadra manageriale, il 100% del capitale di NP ... Come scrive finanza.repubblica.it

fondo italiano d8217investimento sgrDomenico Lombardi al vertice del Fondo Italiano d’Investimento Sgr - Il manager assume l'incarico di amministratore delegato e di direttore generale. businesspeople.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fondo Italiano D8217investimento Sgr