Il Consiglio di Amministrazione di Mediacom Communications ha annunciato la nomina di Giuseppe Commisso come nuovo vicepresidente e amministratore delegato. La scelta, decisa durante l'ultima seduta, rafforza la direzione strategica dell'azienda. Contestualmente, è stata annunciata anche la messa in memoria di Rocco. Questa nomina rappresenta un passo importante per Mediacom nel suo percorso di crescita e sviluppo.

Mediacom Communications ha annunciato oggi, 23 gennaio 2026, che il proprio Consiglio di Amministrazione ha nominato Giuseppe B. Commisso Vicepresidente e Amministratore Delegato ad interim. Giuseppe opera in Mediacom Communications da quasi vent’anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, tra cui più recentemente quello di Group Vice President, Corporate Finance, oltre a essere membro del Consiglio di Amministrazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Giuseppe Commisso nuovo vicepresidente e ad di Mediacom. La nomina decisa dal Cda. La messa per Rocco

Fiorentina, lunedì 26 la messa per Rocco. Il figlio Giuseppe amministratore delegato (a interim) di Mediacom CommunicationsLunedì 26 gennaio alle 18, nel Duomo di Firenze, si svolgerà una messa in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina recentemente scomparso.

Addio a Rocco Commisso, morto a 76 anni il presidente della Fiorentina e fondatore di Mediacom Communication, acquistò i “viola” nel 2019Rocco Commisso, fondatore di Mediacom Communication e presidente della Fiorentina dal 2019, è scomparso all’età di 76 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il dopo Commisso alla Fiorentina: club per ora nelle mani della moglie Catherine e del figlio Giuseppe; La Fiorentina dopo Commisso: lo sbarco di Paratici e il timone saldo fra la famiglia e il Dg Ferrari; Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso; Il messaggio di Catherine e Giuseppe Commisso dopo Bologna-Fiorentina -.

Giuseppe Commisso nuovo vice presidente e ad ad interim di MediacomLa Mediacom Communications ha annunciato oggi che il proprio Consiglio di Amministrazione ha nominato Giuseppe B. Commisso Vicepresidente e Amministratore Delegato ad ... firenzeviola.it

In attesa della Fiorentina, ecco come cambia Mediacom: Commisso jr nominato AD ad interimLa tragica morte di Rocco Commisso impone delle riflessioni tanto in casa Fiorentina quanto in casa Mediacom. In attesa di capire che ne sarà della. tuttomercatoweb.com

Il saluto di Giuseppe Commisso al padre: "Negli ultimi anni mio padre ha investito in un club come la Fiorentina, creando dal niente un centro sportivo come il Rocco B. Commisso Viola Park, dove i giovani potessero crescere inseguendo il proprio sogno. Il più - facebook.com facebook

Al momento la Fiorentina rimane alla famiglia Commisso. In un momento delicato, nell’anno del centenario e dopo la scomparsa di Rocco, presidente innamorato della società e del calcio, i viola rimarranno nelle mani dei suoi eredi: la moglie Catherine (che g x.com