Di recente, Giulia Valleriani ha espresso sui social il suo disappunto per non essere stata convocata alle Olimpiadi. La questione ha riacceso il dibattito sulle selezioni e le tempistiche delle convocazioni sportive in Italia, portando alla luce le tensioni e le riflessioni degli atleti coinvolti. Un tema che coinvolge l’intero movimento olimpico e le dinamiche delle competizioni nazionali.

Le convocazioni olimpiche continuano ad alimentare dibattito e malumori, dentro e fuori il circuito azzurro. Se nel settore maschile le scelte hanno già acceso confronti tecnici e polemiche, è soprattutto in campo femminile che la questione resta apertissima, anche alla luce di una quota più ampia a disposizione e di decisioni che hanno privilegiato la prospettiva futura rispetto ai risultati immediati. La Federazione ha infatti scelto di puntare su Giada D’Antonio e Anna Trocker, giovanissime e considerate due dei talenti più puri del movimento, ma ancora prive di piazzamenti in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulia Valleriani si sfoga sui social per la mancata convocazione per le Olimpiadi: “Non tutto chiede fretta”

