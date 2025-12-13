Il pugno la squadra ritirata dal campo e il 3-0 a tavolino L’Alta Brianza si sfoga sui social | Così non si educano i ragazzi

L'Alta Brianza si scaglia contro le decisioni sportive prese dopo un episodio di violenza durante una partita, che ha portato al ritiro della squadra dal campo e a un 3-0 a tavolino. I tifosi e i cittadini esprimono il loro disappunto sui social, sottolineando come tali situazioni possano influenzare negativamente l’educazione e il rispetto tra i giovani.

Tavernerio (Como), 13 diembre 2025 – "Strano mondo quello in cui chi subisce una condotta violenta viene poi dipinto come colpevole ed antisportivo. Ma oggi più di ieri.sono sempre più convinto che chi ha l'arduo compito di crescere dei ragazzi, ha il dovere di cercare di trasmettere i giusti valori, anche quando questo costa". È l'amaro sfogo "social" di Andrea Ardito, ex calciatore di serie A e B (con un passato a Como, Siena, Lecce e Torino ) e attualmente Direttore Tecnico dell' Alta Brianza dopo la sentenza del giudice sportivo in seguito ai fatti avvenuti nel match del campionato under 16 (girone A) sul campo dell' Ispra. Ilgiorno.it Squadra ritirata dal campo dopo il pugno: 3-0 a tavolino e multa per l’Alta Brianza. Lo sfogo di Ardito: “Così non si educano i ragazzi” - Travernerio, la rabbia social dell’ex calciatore, ora ds del club, dopo la sanzione del giudice sportivo: "Strano mondo quello in cui chi subisce una condotta violenta viene poi dipinto come colpevole ... msn.com

© Ilgiorno.it - Il pugno, la squadra ritirata dal campo e il 3-0 a tavolino. L’Alta Brianza si sfoga sui social: “Così non si educano i ragazzi”

