Il primo Natale da mamma di Giulia De Lellis | per la piccola Priscilla sceglie l’abito da elfo

Per il primo Natale della piccola Priscilla, mamma Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di scegliere per lei un look a tema: ecco il risultato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Giulia De Lellis mamma di Priscilla: “Appena resuscitata da una febbre da mastite” Leggi anche: Giulia De Lellis: i suoi 2 alberi di Natale raffinati con la dedica alla piccola Priscilla La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. De Lellis, il video con i piedini della figlia davanti all’albero; Giulia De Lellis celebra il primo Natale con Priscilla; Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? La verità sul primo Natale in tre; Giulia De Lellis, il tenero video della figlia: Il tuo primo e unico Natale con questi piedini. Il primo Natale da mamma di Giulia De Lellis: per la piccola Priscilla sceglie l’abito da elfo - Per il primo Natale della piccola Priscilla, mamma Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di scegliere per lei un look a tema: ecco il risultato ... fanpage.it

Giulia De Lellis, primo Natale da mamma: il video con Priscilla emoziona - L’influencer ha condiviso un video tenerissimo con la piccola Priscilla e una frase che ha emozionato i fan. donnaglamour.it

De Lellis, il video con i piedini della figlia davanti all’albero - Un video dei piedini di Priscilla e un Natale speciale: Giulia De Lellis mostra la magia del primo Natale da mamma e il lato più vero della maternità quotidiana. 105.net

Il primo Natale senza Ornella Vanoni. Ci manca la sua voce che sapeva farsi carezza e ferita insieme, la sua ironia fragile, la verità detta senza filtri ma con un’anima enorme. Ci manca il suo modo unico di amare, di esporsi, di restare umana fino in fondo. E ci - facebook.com facebook

Il primo Natale di Papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce». Il saluto a sorpresa ai fedeli in piazza San Pietro x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.