Giovane non entra in classe e sparisce | dieci ore d' ansia ritrovato disorientato in un bar

Un ragazzo di 13 anni di Calvene è scomparso prima di entrare in classe e ritrovato dopo oltre dieci ore in un bar di Ferrara. La vicenda ha generato preoccupazione tra familiari e amici, evidenziando l’importanza di un pronto intervento e di strumenti di ricerca efficaci in casi di scomparsa di minori.

Fuggito da scuola, poi il mistero per oltre dieci ore e il ritrovamento a Ferrara. E’ stata una giornata carica di ansia quella di lunedì 26 per i familiari e gli amici di un ragazzo 13enne originario di Calvene, provincia di Vicenza, scomparso in mattinata prima di entrare in aula (frequenta la terza media a Zugliano). Secondo quanto ricostruito da VicenzaToday, infatti, lo studente era stato accompagnato dalla madre a scuola insieme a un amico, ma – per ragioni al momento sconosciute - avrebbe deciso di non entrare in classe e di allontanarsi dal paese. L’allarme è scattato poco dopo da parte del personale scolastico che, non vedendolo presente e non trovando alcuna giustificazione sul registro, ha contattato immediatamente la famiglia.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Ferrara Melito, in pantaloncini e camicia esce di casa e sparisce nel nulla: ansia per Enzo A Melito, Enzo Smiraglia, 38 anni, è scomparso da ieri mattina senza lasciare tracce. Tragedia dell’elicottero, sparisce un Rolex durante le autopsie: ritrovato in ospedale Durante le indagini sulla tragedia dell’elicottero avvenuta il 5 febbraio, si è verificato un episodio insolito: un Rolex, inizialmente scomparso, è stato ritrovato all’interno di un ospedale durante le autopsie. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ferrara Argomenti discussi: Giovane non entra in classe e sparisce: dieci ore d'ansia, ritrovato disorientato in un bar; In campo bastano 68 minuti. Fuori, Sinner smonta l’hype: Il talento va accompagnato, non spremuto; Come superare l’isolamento e trovare un partner nonostante l’introversione?; Entra in un’aula della primaria. Scatta l’allarme. Giovanni Bosco è un giovane contadino delle campagne piemontesi che, seguendo l'esempio del suo mentore, dopo una Vocazione precoce decide di entrare in seminario. A Torino, da giovane parroco, entra in contatto con la gioventù disperata della città co - facebook.com facebook #Giovane entra a ridosso del tracollo azzurro: in #JuveNapoli esordio senza squilli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.