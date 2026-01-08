Tragedia dell’elicottero sparisce un Rolex durante le autopsie | ritrovato in ospedale
Durante le indagini sulla tragedia dell’elicottero avvenuta il 5 febbraio, si è verificato un episodio insolito: un Rolex, inizialmente scomparso, è stato ritrovato all’interno di un ospedale durante le autopsie. Questo dettaglio, che si aggiunge al quadro della tragedia che ha coinvolto l’imprenditore Lorenzo Rovagnati e i piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa, solleva nuove domande sulle circostanze dell’incidente.
Un dettaglio amaro si aggiunge alla tragedia dell’elicottero costata la vita, il 5 febbraio scorso, all’imprenditore Lorenzo Rovagnati e ai due piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa. Durante le operazioni successive all’incidente, infatti, è emersa la scomparsa di un Rolex Submariner. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
