Tragedia dell’elicottero sparisce un Rolex durante le autopsie | ritrovato in ospedale

Durante le indagini sulla tragedia dell’elicottero avvenuta il 5 febbraio, si è verificato un episodio insolito: un Rolex, inizialmente scomparso, è stato ritrovato all’interno di un ospedale durante le autopsie. Questo dettaglio, che si aggiunge al quadro della tragedia che ha coinvolto l’imprenditore Lorenzo Rovagnati e i piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa, solleva nuove domande sulle circostanze dell’incidente.

