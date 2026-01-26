Micaela Ramazzotti è Elena del Ghetto | Mi sono resa conto di essere romana durante il film Pensavo di giocare in casa invece è stato come imparare un' altra lingua

Micaela Ramazzotti interpreta Elena del Ghetto, figura di grande coraggio e ribellione. Durante le riprese, l’attrice ha scoperto di essere diventata più consapevole della propria identità romana, percependo il ruolo come un’opportunità di crescita personale. La storia di Elena del Ghetto rappresenta un esempio di forza e indipendenza, mantenendo vivo il valore di chi si confronta con le convenzioni sociali del proprio tempo.

«La sua storia mi è rimasta addosso. Una donna coraggiosa, ribelle, che non aveva paura di comportarsi in maniera diversa rispetto alle convenzioni dell'epoca. Portava i pantaloni, fumava, beveva, tirava di boxe, giocava a biliardo. Si opponeva alle prepotenze e prevaricazioni. Al Ghetto di Roma ancora si parla di lei. Spero che questo film ne tenga viva la memoria». Il regista Stefano Casertano racconta con trasporto di come si sia imbattuto in Elena Di Porto, “la matta di piazza Giudia”, protagonista di “Elena del Ghetto”, dal 29 gennaio in sala in occasione del Giorno della Memoria dopo un proiezione speciale per le scuole il 26 e una alla Camera il 27. 🔗 Leggi su Leggo.it

