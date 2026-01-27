Giorno memoria Meloni | disegno diabolico per cancellare ebrei da Europa

Il Giorno della Memoria ricorda le tragedie della Shoah e l'importanza di preservare la memoria storica. Questa ricorrenza ci invita a riflettere sugli orrori del passato e a promuovere il rispetto e la tolleranza tra le comunità. Ricordare Auschwitz significa impegnarsi affinché simili atrocità non si ripetano, favorendo una società più consapevole e responsabile.

Roma, 27 gen. (askanews) – “Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del Giorno della memoria. “Da quel momento, tutto è cambiato. La più grande macchina di morte concepita nella storia dell’umanità – aggiunge – mostrava a tutti la sua ferocia, la sua sistematicità, il suo disegno diabolico. Milioni di persone strappate dalle loro case e uccise nei campi di sterminio, solo perché di religione ebraica. Un piano congegnato e messo in atto per cancellare dall’Europa ogni traccia della presenza, millenaria e feconda, degli ebrei e delle comunità ebraiche”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Giorno della Memoria è un momento importante per riflettere sulle persecuzioni degli ebrei durante il regime fascista.

