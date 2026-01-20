Anguillara il disegno del killer | controllare il racconto e cancellare la vittima

Il femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara, evidenzia come il rifiuto possa portare a conseguenze tragiche. Questo episodio sottolinea l’importanza di affrontare con sensibilità e attenzione situazioni di conflitto e di promuovere la cultura del rispetto e della non violenza. Conoscere i fatti aiuta a comprendere le dinamiche e a rafforzare l’impegno contro ogni forma di violenza di genere.

Roma, 20 gennaio 2026 – Il femminicidio di Federica Torzullo è nato dall'incapacità di accettare un 'no'. È nato dalla pretesa di Claudio Carlomagno di trasformare una separazione in una punizione. Non si è trattato di un gesto improvviso, né di un'esplosione incontrollata di violenza, ma dell'esito di un percorso che si è costruito nel tempo. Fin dall'inizio, le dichiarazioni dell'uomo sono apparse discordanti, continuamente aggiustate. Hanno mostrato un conflitto interno tra ciò che sapeva e ciò che poteva permettersi di dire. Accanto a questi cedimenti ha preso forma qualcosa di più inquietante: un disegno preciso.

La svolta nel caso di Federica Torzullo, scomparsa ad #Anguillara da dieci giorni. Un corpo parzialmente sepolto è stato ritrovato nell’azienda del marito. #Tg1 Roberta Ferrari facebook

