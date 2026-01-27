Giorno della Memoria Mattarella | Ue sia rigorosa contro l' antisemitismo Meloni | Condanniamo la complicità del fascismoSegre |  non si usi Gaza

In occasione del Giorno della Memoria, le autorità italiane ribadiscono l'importanza di contrastare l'antisemitismo e riaffermano il rifiuto di ogni forma di fascismo. Le celebrazioni al Quirinale sottolineano la necessità di mantenere viva la memoria delle tragedie passate e di promuovere valori di rispetto e tolleranza. È un momento di riflessione coerente con l'impegno a prevenire ogni forma di discriminazione.

«Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per chi coltiva odio». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando in occasione del Giorno della memoria. La Shoah, spiega il Capo dello Stato, è stata «non soltanto una barbara e improvvisa esplosione di odio razziale» ma «uno sterminio lungamente progettato e programmato». E questo « sistema di morte» è stato «il frutto avvelenato di una grande, rovinosa menzogna: la menzogna che la vita, la dignità, i diritti possano essere calpestati, nel turpe nome di una supremazia razziale o biologica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Giorno della Memoria, Mattarella: «Ue sia rigorosa contro l'antisemitismo». Meloni: «Condanniamo la complicità del fascismo»Segre: non si usi Gaza

Approfondimenti su Giorno Della Memoria

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni della premier Meloni sulle leggi razziali del regime fascista, condannando le persecuzioni e sottolineando l'importanza di ricordare quel periodo.

Il Giorno della Memoria è un momento importante per riflettere sulle persecuzioni degli ebrei durante il regime fascista.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giorno Della Memoria

Argomenti discussi: Dal Quirinale al Binario 21. L'Italia ricorda l'Olocausto; Giorno della Memoria, un volume raccoglie i discorsi di Mattarella; Lo studente valdostano Edoardo De Luca parteciperà alla Giornata della memoria a Roma con Mattarella e Segre; 'La nostra memoria', i discorsi di Mattarella per non dimenticare la Shoah.

Giorno della Memoria 2026, Meloni: Condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni. Un'ignominia le leggi razzialiNelle celebrazioni della Giorno della Memoria in cui si ricordano la persecuzione, deportazione e lo sterminio degli ebrei tra il 1933 e il 1945, le solenni cerimonie al Qurinale alla presenza di Se ... tg.la7.it

Giorno Memoria,Mattarella: nella Repubblica non c’è posto per odio razzialeRoma, 27 gen. (askanews) – Quest’anno celebriamo gli ottanta anni della Repubblica. Un evento decisivo della nostra storia e nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale, per i g ... askanews.it

Edith Bruck non ama la Giornata della Memoria, considera sbagliata la scelta della data del 27 gennaio ma lavora ogni giorno perché la memoria del genocidio compiuto dai nazisti non si perda. Anche quando sembra che sia inutile. «Basta che una sola pers - facebook.com facebook

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com