Giorno Memoria Mattarella | no a menzogne despoti nella nostra Repubblica non c’è posto per l’odio razziale

Roma, 27 gen. (askanews) – Il solo ricordo, seppur sincero e doveroso, la condanna di quanto accaduto non bastano, anzi sarebbe un “errore”, un’occasione mancata, confinare la tragedia della Shoah nei libri di storia o nella riflessione storica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra al Quirinale il Giorno della Memoria, ascoltando, tra le altre, la testimonianza, forte e dolorosa, della senatrice Liliana Segre a cui rinnova la “riconoscenza” della Repubblica davanti agli attacchi, “volgari e imbecilli”, che ancora le vengono rivolti, anche sulla situazione in Palestina (e lei tiene il punto: “Non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria”).🔗 Leggi su Ildenaro.it

Quest’anno celebriamo l’ottantesimo anniversario della Repubblica, un momento importante per riflettere sui valori fondamentali di uguaglianza e rispetto.

Il messaggio di Mattarella in occasione del Giorno della Memoria sottolinea l'importanza di ricordare e contrastare ogni forma di odio razziale e discriminazione, riaffermando i valori di rispetto e tolleranza nella Repubblica Italiana.

Giornata della Memoria, Mattarella: Nella Repubblica non c’è posto per l’odio razziale e l’antisemitismoRoma, 27 Gennaio – La Repubblica italiana e la sua Costituzione affondano le proprie radici nella sconfitta delle ideologie che hanno avvelenato la prima metà del Novecento. Ideologie nate e cresciute ... sciscianonotizie.it

