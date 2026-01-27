Giorno Memoria Liliana Segre | Ue sia all' altezza delle sfide Non solo mercato ma comunità

La Giornata della Memoria è un'occasione per riflettere sul valore della memoria storica e sulla responsabilità collettiva. Liliana Segre invita a riconoscere l'importanza dell'Europa come comunità capace di affrontare le sfide attuali, andando oltre gli aspetti economici. È un momento per riaffermare i principi di solidarietà e rispetto che devono guidare il nostro impegno quotidiano.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "In questo momento critico abbiamo una speranza: si chiama Europa. L'Unione Europea deve dimostrarsi all'altezza delle sfide che ha davanti, non limitandosi a essere uno spazio di monete e di mercato, ma diventando una comunità di democrazie orgogliosa e coraggiosa, capace di difendersi e di far avanzare insieme sviluppo e giustizia. È questo, in fondo, il sogno dei padri dell'europeismo". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nel corso della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Mattarella ha ribadito il sostegno alla senatrice Liliana Segre, condannando gli attacchi volgari e imbecilli ricevuti.

Durante la cerimonia al Quirinale, Liliana Segre ha sottolineato l’importanza di ricordare il passato senza sminuire le attuali sofferenze, richiamando il senso del Giorno della Memoria e invitando a riflettere sulle parole e sulle azioni legate a questa giornata.

