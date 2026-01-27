Giorno memoria | Droghei Pd ai giovani diciamo che l’odio non nasce all’improvviso

La Giornata della Memoria ci invita a riflettere sull’importanza di preservare la memoria storica. Non si tratta solo di ricordare eventi passati, ma di comprendere come l’odio possa nascere e diffondersi. È un’occasione per sensibilizzare le giovani generazioni, affinché si impegnino a costruire un futuro più consapevole e rispettoso, evitando che gli errori del passato si ripetano.

La memoria "non riguarda solo il passato, ma il presente che stiamo vivendo e il futuro che consegneremo alle nuove generazioni". Queste parole sono state pronunciate dalla consigliera regionale del Pd del Lazio, Emanuela Droghei, in occasione della Giornata della memoria. Il Ruolo della Memoria nel Presente e nel Futuro. "L'odio non nasce all'improvviso – sottolinea Droghei – cresce nell'indifferenza, nel linguaggio violento, nella normalizzazione delle discriminazioni. È per questo che parlare oggi ai più giovani è decisivo: perché riconoscere i segnali è il primo antidoto contro il ripetersi della storia.

La Giornata della Memoria a Chieti ha visto una cerimonia dedicata al professor Oberdorfer e un messaggio rivolto ai giovani contro l’odio.

Quest’anno celebriamo l’ottantesimo anniversario della Repubblica, un momento importante per riflettere sui valori fondamentali di uguaglianza e rispetto.

