tre opere e la memoria dello sterminio

Venerdì alle 18, presso il Cambio – Centro Culturale di Castelfiorentino, si terrà un incontro con Fabrizio Altieri, autore noto per la sua sensibilità nella narrativa italiana per ragazzi. La serata sarà dedicata alla presentazione di tre opere che affrontano il tema della memoria dello sterminio, offrendo uno spazio di riflessione e approfondimento su un capitolo importante della storia.

CASTELFIORENTINO Fabrizio Altieri (nella foto), autore tra i più sensibili della narrativa italiana per ragazzi, sarà ospite venerdì prossimo alle 18 al Cambio – Centro Culturale. Durante l’incontro, che fa parte della rassegna " Libri d’autore " e si inserisce nel mese dedicato alla Memoria, Altieri presenterà tre opere particolarmente significative su questo tema. "Ridere come gli uomini", romanzo che intreccia memoria, amicizia e resilienza, ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Uno dei pochi libri in Italia che tocca il tema della disabilità e dello sterminio. "L’uomo del treno", un racconto intenso e necessario, che avvicina i giovani lettori alla tragedia della deportazione attraverso una narrazione empatica e rigorosa e "Volevo solo dipingere i girasoli", che esplora il potere dell’ arte come forma di resistenza e testimonianza, restituendo ai ragazzi una prospettiva nuova sul valore della memoria e della creatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giornata della Memoria, messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti

