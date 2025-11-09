Morbegno inaugura il monumento ai Carabinieri | testimonianza di impegno e memoria

Sondriotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato 8 novembre 2025, nel piazzale antistante il comando della stazione dei Arma dei Carabinieri di Morbegno, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo monumento dedicato all’Arma. L’iniziativa è stata promossa dalla Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

morbegno inaugura monumento carabinieriMorbegno inaugura il Monumento ai Carabinieri: omaggio al sacrificio e alla dedizione - Questa mattina, nel piazzale antistante il Comando Stazione Carabinieri di Morbegno, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Carabinieri, ... radiotsn.tv scrive

morbegno inaugura monumento carabinieriMonumento ai Carabinieri a Morbegno cerimonia solenne l’8 Novembre con la fanfara - 00, nel piazzale antistante il Comando Stazione Carabinieri di Morbegno (SO), si terrà la ... Lo riporta valtellinanews.it

Cerca Video su questo argomento: Morbegno Inaugura Monumento Carabinieri