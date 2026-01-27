Giorno della Memoria presidio pro-Pal davanti alla sede Pd a Roma

Il presidio pro-Pal davanti alla sede del Pd a Roma ha coinvolto una ventina di manifestanti, che hanno protestato contro il ddl antisemitismo nonostante il divieto della questura. Dopo essere stati fermati e identificati, i partecipanti si sono dispersidispersi, lasciando un segno di attenzione sul tema.

I manifestanti pro-Pal che, nonostante il divieto della questura di Roma, si sono dati appuntamento alla sede nazionale del Pd per protestare contro il ddl antisemitismo sono stati fermati e identificati dalle forze dell’ordine: si trattava di un gruppo esiguo, poco più di una ventina di persone, che, ricevuto l’alt hanno riposto le bandiere e si sono dispersi. Il tutto è avvenuto in maniera pacifica e senza tensioni. I presenti hanno chiarito che “uno non critica perché sono ebrei, ma in quanto non si ribellano apertamente a quanto sta succedendo “. “Questa è una manifestazione che rientra nelle celebrazioni per la Giorno della Memoria – dice un altro manifestante – solo che noi l’abbiamo declinata come una Giornata della Memoria per tutti, non per qualcuno”, in riferimento a quanto sta accadendo a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

