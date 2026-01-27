Il presidio pro-Pal davanti alla sede del Pd a Roma ha coinvolto una ventina di manifestanti, che hanno protestato contro il ddl antisemitismo nonostante il divieto della questura. Dopo essere stati fermati e identificati, i partecipanti si sono dispersidispersi, lasciando un segno di attenzione sul tema.

I manifestanti pro-Pal che, nonostante il divieto della questura di Roma, si sono dati appuntamento alla sede nazionale del Pd per protestare contro il ddl antisemitismo sono stati fermati e identificati dalle forze dell’ordine: si trattava di un gruppo esiguo, poco più di una ventina di persone, che, ricevuto l’alt hanno riposto le bandiere e si sono dispersi. Il tutto è avvenuto in maniera pacifica e senza tensioni. I presenti hanno chiarito che “uno non critica perché sono ebrei, ma in quanto non si ribellano apertamente a quanto sta succedendo “. “Questa è una manifestazione che rientra nelle celebrazioni per la Giorno della Memoria – dice un altro manifestante – solo che noi l’abbiamo declinata come una Giornata della Memoria per tutti, non per qualcuno”, in riferimento a quanto sta accadendo a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorno della Memoria, presidio pro-Pal davanti alla sede Pd a Roma

Approfondimenti su Giorno della Memoria

La Questura di Roma ha vietato un presidio pro-Palestina previsto davanti alla sede del Partito Democratico, in occasione del Giorno della Memoria.

La Questura di Roma ha negato l’autorizzazione alla manifestazione pro Palestina prevista per domani in piazza Sant'Andrea delle Fratte.

Ultime notizie su Giorno della Memoria

